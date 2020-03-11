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كورونا.. "لوفتهانزا" الألمانية تلغي 23 ألف رحلة طيران

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الأربعاء، إلغائها 23 ألف رحلة جوية بسبب فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان: "الظروف الاستثنائية، بسبب انتشار كورونا، حتّمت إلغاء 23 ألف رحلة بين 19 مارس / آذار الجاري، و24 أبريل / نيسان المقبل".


وأفادت أنه "من المنتظر إلغاء رحلات أخرى خلال الأسابيع القادمة، وخصوصا المتجهة منها إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط".

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4382، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.


  
  
  

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