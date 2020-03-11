إسرائيل تخصص سجنا للمعتقلين المصابين بكورونا

Mercredi 11 Mars 2020



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الأناضول

- قررت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأربعاء، البدء بإخلاء سجن سهرونيم، قرب الحدود مع مصر، وتخصيصه للسجناء المصابين بفيروس كورونا.وأفادت مصلحة السجون، في بيان، أنه حتى الآن، ليس هناك سجناء مصابون بالفيروس في إسرائيل.ودعت إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية وتجنب نشر "أخبار كاذبة"، وفق قناة "كان" الرسمية.وأوضح البيان، أن هذه الخطوة تأتي للحيلولة دون تفشي الفيروس بين السجناء.وبحسب المصدر ذاته، سيتم نقل السجناء في "سهرونيم"، إلى سجون أخرى في إسرائيل.وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تقرر تطبيق الحجر الصحي على 19 سجينا و15 حارسا في سجن "شيكما"، قرب مدينة عسقلان (جنوب)، تحسبا لإصابتهم بكورونا، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.ولفتت إلى أن القرار جاء بعدما اتضح أن طبيبا نفسيا مدنيا يعمل بالسجن كان على مقربة من مصاب مؤكد بالفيروس قبل مخالطته للسجناء الـ 19.وسجن "شكيما"، يعرف فلسطينيا باسم سجن "عسقلان"، مخصص للسجناء والأسرى الفلسطينيين.ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 5 آلاف معتقل ومعتقلة، بينهم قرابة 200 طفل، و700 معتقل يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من 200 يعانون من أمراض مزمنة، وهم من ذوي المناعة الصحية المتدنية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (حكومي).وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 77 شخصا.