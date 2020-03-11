الكويت تعلن إجازة رسمية لـ15 يوما و تعلق الطيران التجاري من وإلى البلاد ‎

Mercredi 11 Mars 2020



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الكويت تعلن إجازة رسمية لـ15 يوما اعتبارا من الخميس تشمل القطاعين الحكومي والخاص‎الكويت تعلق الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر (الوكالة الرسمية)يتبع ‎ يتبع ‎ يتبع ‎