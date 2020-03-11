الكويت تعلن إجازة رسمية لـ15 يوما و تعلق الطيران التجاري من وإلى البلاد ‎

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 0 د, 14 ث
الكويت تعلن إجازة رسمية لـ15 يوما اعتبارا من الخميس تشمل القطاعين الحكومي والخاص
الكويت تعلق الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر (الوكالة الرسمية)
يتبع يتبع يتبع
الكويت تعلن إجازة رسمية لـ15 يوما اعتبارا من الخميس تشمل القطاعين الحكومي والخاص
الكويت تعلق الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر (الوكالة الرسمية)
يتبع يتبع يتبع
En continu
- 23:53 شكرا عبد اللطيف المكي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
13°
|12°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|12°-11
|22°-9
|24°-12
|20°-11
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 337) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 488) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 128) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 082) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 137) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 363) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 181) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 002) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 063) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 987) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 841) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 094) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 178) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 932) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 623) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 965) لقد عرّاها تماما...
( 41 580) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 539) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 402) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 441) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: عبير موسي: "حقل نوارة" دخل حيز الاستغلال، أمس الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف ليتوقف بعدها بسبب خلل فني