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نيويورك.. إلغاء مؤتمر حول كورونا بسبب كورونا

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - نيويورك


مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ألغى مؤتمرا بعنوان "ممارسة الأعمال في ظل كورونا" كان مقررا انعقاده في نيويورك الجمعة نظرا لانتشار الفيروس المعدي


ألغى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مؤتمرا للأعمال حول فيروس "كورونا" خشية من الفيروس نفسه، حسب إعلام محلي.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية بأن المجلس ألغى مؤتمرا بعنوان "ممارسة الأعمال في ظل كورونا" كان مقررا انعقاده في نيويورك الجمعة؛ نظرا لانتشار الفيروس المعدي.

وأوضحت ان المجلس ألغى أيضا مؤتمرات آخرى كانت مقررة في نيويورك وواشنطن خلال الفترة بين 11 مارس/آذار و3 أبريل/نيسان.

وتنضم تلك الفعاليات لقائمة طويلة من الفعاليات الملغاة أو الموجلة في الولايات المتحدة كإجراء احترازي ضد "كورونا".

وحسب إحصاء لـ"بلومبرغ"، تسبب الفيروس في إلغاء أو تأجيل أكثر من 50 فعالية كبيرة حول الولايات المتحدة.

ومن ضمن ذلك تأجيل أكبر معرض للسيارات في نيويورك إلى أغسطس/آب المقبل.

ووفق الإحصاءات الرسمية، أصاب كورونا أكثر من 1000 وأودى بحياة 31 في الولايات المتحدة حتى الأربعاء.

  
  
  

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