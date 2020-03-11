ارتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى 21

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - الرياض - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، ارتفاع إصابات "كورونا" في المملكة إلى 21، عقب تسجيل حالة جديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالرياض المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، تناول خلاله آخر مستجدات انتشار الفيروس.
وقال العبدالعالي إن هناك 21 إصابة مؤكدة بكورونا من إجمالي 3500 شخص خضعوا للفحص.
وأضاف أن الحالات الـ21 منتشرة في الرياض (وسط)، والمنطقة الشرقية (شرق)، ومكة وجدة (غرب)، ونتوقع ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن إجمالي من خضع للعزل المنزلي حتى اليوم بلغ 2500 شخص.
ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.
كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين من وإليها إلى 14 دولة.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" نحو 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
الأناضول - الرياض - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، ارتفاع إصابات "كورونا" في المملكة إلى 21، عقب تسجيل حالة جديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالرياض المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، تناول خلاله آخر مستجدات انتشار الفيروس.
وقال العبدالعالي إن هناك 21 إصابة مؤكدة بكورونا من إجمالي 3500 شخص خضعوا للفحص.
وأضاف أن الحالات الـ21 منتشرة في الرياض (وسط)، والمنطقة الشرقية (شرق)، ومكة وجدة (غرب)، ونتوقع ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن إجمالي من خضع للعزل المنزلي حتى اليوم بلغ 2500 شخص.
ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.
كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين من وإليها إلى 14 دولة.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" نحو 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
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