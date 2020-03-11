وفاة 5 من الحرس الثوري الإيراني بسبب كورونا

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، وفاة 5 من أفراده أثناء عملهم في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، الذي أصاب أكثر من 9 آلاف في عموم البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" المحلية عن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف قوله: "هناك في الوقت الحاضر أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون على مكافحة كورونا في البلاد".
ولفت إلى وفاة 5 منهم أثناء عملهم في مكافحة الفيروس، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 354 والإصابات إلى 9 آلاف.
الأناضول - أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، وفاة 5 من أفراده أثناء عملهم في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، الذي أصاب أكثر من 9 آلاف في عموم البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" المحلية عن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف قوله: "هناك في الوقت الحاضر أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون على مكافحة كورونا في البلاد".
ولفت إلى وفاة 5 منهم أثناء عملهم في مكافحة الفيروس، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 354 والإصابات إلى 9 آلاف.
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