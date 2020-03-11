إقفال المطاعم في كل لبنان بسبب كورونا !!

Mercredi 11 Mars 2020
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وكالات - أوضح رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري طوني الرامي أنه “لم يعد سرا أن القطاع يمرّ بأسوأ أيامه فاقداً مقوّماته الأساسية: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي. لم تكفينا الضربات المتتالية الموجعة التي تلقيناها من عدة جهات حتى أتت أزمة فيروس كورونا كضربة قاضية على آخر أمل”.
وأضاف، “رغم جهوزية النقابة والإحتياطات الصحية والإرشادات التي اتخذناها وحرصًا منّا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميّز بها،
بعد لقاءات عديدة مع معالي وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية وفريق العمل وبالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ارتأينا إن الإقفال لفترة زمنية يصبّ في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء، حفاظًا على صحة الرواد والموظفين وصحتنا وصحة أولادنا، أما خدمة التوصيل (الديليفري) فستبقى قيد العمل”.
ودعا “كافة القطاعات الحيوية أن تواكبنا في هذا التدبير حفاظًا على الأمن الوقائي والسلامة العامة لكل المواطنين في لبنان.
وكالات - أوضح رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسري طوني الرامي أنه “لم يعد سرا أن القطاع يمرّ بأسوأ أيامه فاقداً مقوّماته الأساسية: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي. لم تكفينا الضربات المتتالية الموجعة التي تلقيناها من عدة جهات حتى أتت أزمة فيروس كورونا كضربة قاضية على آخر أمل”.
وأضاف، “رغم جهوزية النقابة والإحتياطات الصحية والإرشادات التي اتخذناها وحرصًا منّا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميّز بها،
بعد لقاءات عديدة مع معالي وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية وفريق العمل وبالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ارتأينا إن الإقفال لفترة زمنية يصبّ في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء، حفاظًا على صحة الرواد والموظفين وصحتنا وصحة أولادنا، أما خدمة التوصيل (الديليفري) فستبقى قيد العمل”.
ودعا “كافة القطاعات الحيوية أن تواكبنا في هذا التدبير حفاظًا على الأمن الوقائي والسلامة العامة لكل المواطنين في لبنان.
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