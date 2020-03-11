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بلاغ مروري بمناسبة انطلاق عطلة الربيع

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - بمناسبة انطلاق عطلة الرّبيع للسّنة الدّراسيّة 2019-2020 يوم الأربعاء 11 مارس 2020 إثر نهاية الدّروس، واعتبارا للكثافة المروريّة التي يمكن أن تشهدها حركة الجولان بعديد الطّرقات والمحاور الكبرى والسّاحات والفضاءات التّجاريّة والتّرفيهيّة.

تدعو إدارة شرطة المرور إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة وخاصّة منها :


ضرورة استعمال حزام الأمان.

عدم الإفراط في السّرعة.

الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

عدم نقل ركّاب وسيلة غير معدّة للغرض.

هذا وتضع إدارة شرطة المرور كلّ الامكانيّات البشريّة والماديّة اللاّزمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق ويمكنهم عند الضّرورة الاتّصال على الرّقم التّالي : 71.343.201

  
  
  

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