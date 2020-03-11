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السعودية تقرر رفع إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل يوميا

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - الرياض - قالت شركة "أرامكو" السعودية، الأربعاء، إنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة تقضي بزيادة إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل يوميا.

جاء ذلك في إفصاح قدمته "أرامكو" للبورصة السعودية (تداول)، وتضمن تعليمات بـ"رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا".


وبدأت السعودية حرب أسعار وزيادة للإنتاج عقب خلافات مع روسيا أدت إلى إخفاق (أوبك+) خلال اجتماع في فيينا، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاح إلى 3.2 ملايين برميل يوميا. وكانت السعودية تسعى إلى تلك الخطوة لمواجهة تداعيات انخفاض الطلب على الخام بسبب فيروس "كورونا".

وانهارت أسعار النفط، الإثنين، بنسبة 25 بالمئة كأدنى نزول ليوم واحد منذ 1991.

وذكرت أرامكو، عملاق الطاقة العالمي، في الإفصاح، أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة، وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي.

كانت الشركة قالت، الثلاثاء، إنها تعتزم تزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان المقبل، بزيادة 300 ألف برميل يوميا، عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

  
  
  

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