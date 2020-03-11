بنما تسجل أول وفاة جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا"

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - بنما -
وارتفاع الإصابات إلى 8 حالات
أعلنت السلطات في بنما مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا الجديد".
وجاء الإعلان على لسان وزير الصحة البنمي، روساريو تورنر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، وفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح الوزير أن الشخص الذي لقي حتفه جرّاء الإصابة بالفيروس، يعاني في الأساس من مرض السكري، والالتهاب الرئوي.
كما ذكر الوزير أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 8 إصابات مؤكدة.
وشدد الوزير على تعليق كافة الأنشطة المختلفة كالمعارض والحفلات، والمسابقات الرياضية شمالي البلاد، وكذلك تعليق الدراسة حتى السابع من أبريل/نيسان المقبل.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 118 ألف شخص في 115 دولة وأقاليم، توفى منهم أكثر من 4260، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.
وأدى انتشار الفيروس القاتل إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
الأناضول - بنما -
وارتفاع الإصابات إلى 8 حالات
أعلنت السلطات في بنما مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا الجديد".
وجاء الإعلان على لسان وزير الصحة البنمي، روساريو تورنر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، وفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح الوزير أن الشخص الذي لقي حتفه جرّاء الإصابة بالفيروس، يعاني في الأساس من مرض السكري، والالتهاب الرئوي.
كما ذكر الوزير أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 8 إصابات مؤكدة.
وشدد الوزير على تعليق كافة الأنشطة المختلفة كالمعارض والحفلات، والمسابقات الرياضية شمالي البلاد، وكذلك تعليق الدراسة حتى السابع من أبريل/نيسان المقبل.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 118 ألف شخص في 115 دولة وأقاليم، توفى منهم أكثر من 4260، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.
وأدى انتشار الفيروس القاتل إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
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