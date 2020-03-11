   Om Kalthoum - فات الميعاد  

أستراليا تمنع دخول المسافرين من إيطاليا خشية فيروس "كورونا"

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 0 د, 38 ث

الأناضول - مالبورن -

لتنضم روما بذلك للدول المحظور دخول القادمين منها، وهي الصين وإيران، وكوريا الجنوبية



أعلن سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، حظردخول المسافرين القادمين من إيطاليا لبلاده، شأنها في ذلك شأن الصين وإيران، وكوريا الجنوبية؛ وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا الجديد"

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم جرّاء الإصابة بالفيروس، فيما ارتفعت الإصابات إلى 116 حالة.

ولفت المسؤول الأسترالي إلى أنهم في إطار تدابير منع انتشار الفيروس، قرروا توسيع الحظر المفروض على المسافرين القادمين من الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، ليشمل القادمين من إيطاليا أيضًا بسبب سوء الأوضاع في الأخيرة.

وأوضح أنهم سيقومون بتخصيص صندوق بقيمة 2.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.

  
  
  

festival-632defebd95b1e4bb121a21819a9811f-2020-03-11 07:07:32






0 de 0 commentaires pour l'article 199540



En continu

الأربعاء 11 مارس 2020 | 16 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
16°
 17° % 77 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-1021°-825°-1220°-1117°-8
  • Avoirs en devises
    19294,0

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,20000 DT        1$ =2,80479 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   1165,5 MDT
  Om Kalthoum - فات الميعاد
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583937705|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité