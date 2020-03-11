أستراليا تمنع دخول المسافرين من إيطاليا خشية فيروس "كورونا"

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - مالبورن -
لتنضم روما بذلك للدول المحظور دخول القادمين منها، وهي الصين وإيران، وكوريا الجنوبية
أعلن سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، حظردخول المسافرين القادمين من إيطاليا لبلاده، شأنها في ذلك شأن الصين وإيران، وكوريا الجنوبية؛ وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا الجديد"
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم جرّاء الإصابة بالفيروس، فيما ارتفعت الإصابات إلى 116 حالة.
ولفت المسؤول الأسترالي إلى أنهم في إطار تدابير منع انتشار الفيروس، قرروا توسيع الحظر المفروض على المسافرين القادمين من الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، ليشمل القادمين من إيطاليا أيضًا بسبب سوء الأوضاع في الأخيرة.
وأوضح أنهم سيقومون بتخصيص صندوق بقيمة 2.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.
الأناضول - مالبورن -
لتنضم روما بذلك للدول المحظور دخول القادمين منها، وهي الصين وإيران، وكوريا الجنوبية
أعلن سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، حظردخول المسافرين القادمين من إيطاليا لبلاده، شأنها في ذلك شأن الصين وإيران، وكوريا الجنوبية؛ وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا الجديد"
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم جرّاء الإصابة بالفيروس، فيما ارتفعت الإصابات إلى 116 حالة.
ولفت المسؤول الأسترالي إلى أنهم في إطار تدابير منع انتشار الفيروس، قرروا توسيع الحظر المفروض على المسافرين القادمين من الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، ليشمل القادمين من إيطاليا أيضًا بسبب سوء الأوضاع في الأخيرة.
وأوضح أنهم سيقومون بتخصيص صندوق بقيمة 2.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.
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