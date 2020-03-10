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الإليزيه: مدير مكتب الرئيس الفرنسي قيد الحجر الصحي

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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الأناضول - باريس - أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، الثلاثاء، وضع مدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أحد أقرب مساعديه، باتريك سترزودا، قيد الحجر الصحي، على خلفية شكوك حول إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للإليزيه إن "باتريك سترزودا، سيعمل من منزله، وسيكون قيد الحجر الصحي بعد تعامله مع مصاب بكورونا، الأسبوع الماضي"، حسبما نقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.


والإثنين، أعلنت وزارة الثقافة، أن الوزير فرانك ريستر، أصيب بفيروس كورونا، لكنه في حالة جيدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ريستر، شارك الأسبوع الماضي، في أعمال الجمعية الوطنية (الغرفة الولى للبرلمان) حيث تمّ تشخيص 5 إصابات بالفيروس من بين النواب.
وبلغت الوفيات بكورونا في فرنسا 33 حالة، فيما وصلت عدد الإصابات إلى ألف و784، حسب إحصاءات محلية نشرت مساء الثلاثاء.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 118 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4267، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

  
  
  

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