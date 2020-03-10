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جامعة "هارفارد" الأمريكية تعلق الدراسة بدءا من 23 مارس

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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الأناضول - نيويورك -

أعلنت الجامعة أن الدراسة ستتم عبر القنوات الإلكترونية على خلفية انتشار فيروس كورونا عالميا..



أعلنت جامعة "هارفارد" الأمريكية، الثلاثاء، تعليق الدراسة داخل الحرم الجامعي، على أن يتم تدريس المقررات الدراسية عبر القنوات الإلكترونية في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وطلب رئيس الجامعة، لورانس باكو، في بيان، طلاب الجامعة بـ"عدم العودة إلى المقاعد الدراسية بعد انقضاء عطلة الربيع في 23 مارس/ آذار المقبل".

وأضاف أنّ الفصول الدراسية "ستكون عبر نظام التعليم الإلكتروني".

وتعد هارفارد، أحدث جامعة أمريكية تتبنى التعليم عن بعد لمواجهة كورونا.

واتخذت 11 جامعة أمريكية قرارات مماثلة على خلفية كورونا، بعضها طالب بوقف الدراسة داخل الفصول الطلابية حتى نهاية مارس الجاري، فيما اكتفت جامعات أخرى بالتوقف لمدة أسبوع فقط.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 28، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 791.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

  
  
  

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