فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 33

Mardi 10 Mars 2020



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الأناضول

- ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا، الثلاثاء، إلى 33 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1784.وأوضح جيروم سالومون المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، في تصريح صحفي، أن عدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة ارتفع من 30 إلى 33 شخصا.وأشار أن الإصابات بلغت 372 حالة لترفع العدد إلى 1784 حالة.وأوضح سالومون أن جميع المتوفين هم كبار في السن يتجاوز أعمارهم 64 عاما، لافتا إلى أن 86 من المصابين في حالة خطرة.وأكد أن 98 في المائة من المصابين بالمرض يتعافون.وفي جوروجيا، ارتفع عدد وفيات العدوى بالفيروس إلى 23 شخصا.وأوضح بيان صادر عن الحكومة، أن عدد إصابات كورونا بلغ 23 شخصا، مضيفا أنه تقرر إلغاء جميع الاحتفالات بعيد النوروز.وأضاف أن رئيسة البلاد، سالوميه زورابيشفيلي، ألغت زياراتها الرسمية إلى بلغاريا وأوكرانيا وبلجيكا.بدورها، ألغت روسيا عدة فعاليات رياضية وثقافية، كان من المقرر إجراؤها في العاصمة موسكو، لغاية 10 أبريل/نيسان المقبل.وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في تصريح، أنه تقرر تأجيل الفعاليات العامة في موسكو والتي يشارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص حتى 10 أبريل المقبل.وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.