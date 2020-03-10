هل عزيز على مناضلي مستشفى ابن الجزار بالقيروان ، تركيز وحدة أمنية قارة !!!

Mardi 10 Mars 2020



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هو مستشفى قد شهد عدة حالات عنف كنا كتبنا عنها سابقا ، تعرض لها أعوانه و اطاراته المناضلة بأتم معنى الكلمة ،يكفي في هذا الإطار ، أن تعاينوا ظروف العمل و حالات الاكتظاظ و الفوضى حتى تدركوا حجم معاناة العاملين ليلا نهارا من أجل خدمة المواطنين و المواطنات ،اليوم يتكرر المشهد ، و يقوم 4 أنفار قادمين من ايطاليا بالاعتداء على الإطار شبه الطبي و بث الفوضى في المستشفى ، ليعلن العملة و الموظفين عن اضراب مفتوح ، أعلن تضامني الكامل معه من أجل تركيز وحدة أمنية قارة هي أكثر من ضرورية لفائدة الجميع من عملة و إطارات و مرضى في نفس الوقت .فهل من مجيب !!!