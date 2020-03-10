سليم العزابي يطلع على نشاط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- قام وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي بعد ظهر اليوم، بزيارة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ITCEQ وذلك في إطار الإطلاع على نشاط المؤسسات تحت إشراف الوزارة.وكانت الزيارة فرصة تعرف خلالها الوزير على الأعمال التي يقوم بها المعهد وخاصة منها الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية في مختلف المجالات ذات العلاقة سواء منها على المستوى الوطني أو الخارجي.وأكد سليم العزابي بالمناسبة، على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في توفير مادة علمية معمقة تواكب التطورات والتحولات مما يجعل منها مرجعا مهمّا في الاستشراف وبلورة السياسات والبرامج.ودعا الوزير إلى مواصلة هذه الأعمال القيمة ومزيد تعميقها وتطويرها، معربا في ذات السياق عن تشجيعه لكافة إطارات هذه المؤسسة العريقة التي تستحق مزيدا من الدعم على جميع الاصعدة من ذلك على صعيد تحسين ظروف العمل.وفي زيارته للمعهد الوطني للإحصاء، اطلع سليم العزابي على نشاط المعهد وما ينتجه من أعمال إحصائية مختلفة وكذلك المنهجيات المعتمدة.وشدد الوزير في هذا الإطار على أهمية المعلومة الإحصائية باعتبارها الحلقة الأساسية في وضع الاستراتيجيات التنموية، مؤكدا على أهمية جودة المعطيات وشفافيتها بما يضفي عليها المصداقية المطلوبة ويعزز الثقة فيها لدى المستعملين والفاعلين في مختلف المجالات طبقا لأفضل المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال الحيوي وفي إطار الاستقلالية الكاملة.هذا واطلع الوزير على مخلتف إنتاجات المعهد من إحصائيات ديمغرافية واجتماعية ومسوحات مختلفة وإحصائيات جهوية وقطاعية وإصدارات.وأعرب سليم العزابي، عن تشجيعه لكافة الإطارات والعاملين وعن الحرص على مزيد تحسين ظروف العمل، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود حتى يضل المعهد من المؤسسات الوطنية الفاعلة والنشيطة في معاضدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.