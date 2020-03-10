"كورونا" يتسبب في انتشار الرعب بين الإسبان

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 1 د, 26 ث
الأناضول - أثار انتشار فيروس "كورونا" في إسبانيا، حالة من الرعب وسط المواطنين، مع تسجيل 1500 إصابة، و35 وفاة.
وأجبر ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، السلطات إلى تعليق الدراسة مؤقتا في بعض المدن، وإقامة عدد من المسابقات الرياضية دون جماهير.
ورغم دعوة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزير الصحة سلفادور إيلا، المواطنين إلى الهدوء، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار القلق بينهم.
وشهدت المحلات التجارية بالعاصمة مدريد، إقبالا كثيفا صباح الثلاثاء، عقب إعلان السلطات تعليق الدراسة في كل مدارس وجامعات المدينة لأسبوعين، ابتداءً من الأربعاء.
وفي حديث للأناضول، أعرب بعض المواطنين الإسبان، عن شعورهم بالقلق بسبب كورونا، مما دفعهم لشراء مختلف المواد الغذائية والنظافة وتخزينها خوفا من انتشار الفيروس أكثر.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية في مدريد، التي بلغت حالات الإصابة فيها 782، والوفيات 21، أنها ستقوم بتعقيم وسائل النقل العمومي يوميا، في إطار تدابير مكافحة كورونا.
وطالب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم مغادرة منازلهم، كما طالب الشركات بالسماح للموظفين بالعمل من المنازل.
كما دعا إيلا، المواطنين إلى عدم السفر إلا في حالات الضرورة، وإلغاء الأنشطة الاجتماعية.
من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسبانية، إصابة الأمين العام لحزب فوكس اليميني خافيير أورتيغا سميث، بفيروس كورونا.
كما اعتذر زعيم نفس الحزب، سانيتاغو أباسكال، خلال مؤتمر صحفي، عن تنظيم حزبه لتجمع في مدريد الأسبوع الماضي، شارك فيه نحو 10 آلاف شخص.
وقال أباسكا: "تنظيم التجمع كان خطأ في ظل انتشار كورونا".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في مجموع 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
الأناضول - أثار انتشار فيروس "كورونا" في إسبانيا، حالة من الرعب وسط المواطنين، مع تسجيل 1500 إصابة، و35 وفاة.
وأجبر ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، السلطات إلى تعليق الدراسة مؤقتا في بعض المدن، وإقامة عدد من المسابقات الرياضية دون جماهير.
ورغم دعوة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزير الصحة سلفادور إيلا، المواطنين إلى الهدوء، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار القلق بينهم.
وشهدت المحلات التجارية بالعاصمة مدريد، إقبالا كثيفا صباح الثلاثاء، عقب إعلان السلطات تعليق الدراسة في كل مدارس وجامعات المدينة لأسبوعين، ابتداءً من الأربعاء.
وفي حديث للأناضول، أعرب بعض المواطنين الإسبان، عن شعورهم بالقلق بسبب كورونا، مما دفعهم لشراء مختلف المواد الغذائية والنظافة وتخزينها خوفا من انتشار الفيروس أكثر.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية في مدريد، التي بلغت حالات الإصابة فيها 782، والوفيات 21، أنها ستقوم بتعقيم وسائل النقل العمومي يوميا، في إطار تدابير مكافحة كورونا.
وطالب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم مغادرة منازلهم، كما طالب الشركات بالسماح للموظفين بالعمل من المنازل.
كما دعا إيلا، المواطنين إلى عدم السفر إلا في حالات الضرورة، وإلغاء الأنشطة الاجتماعية.
من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسبانية، إصابة الأمين العام لحزب فوكس اليميني خافيير أورتيغا سميث، بفيروس كورونا.
كما اعتذر زعيم نفس الحزب، سانيتاغو أباسكال، خلال مؤتمر صحفي، عن تنظيم حزبه لتجمع في مدريد الأسبوع الماضي، شارك فيه نحو 10 آلاف شخص.
وقال أباسكا: "تنظيم التجمع كان خطأ في ظل انتشار كورونا".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في مجموع 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
En continu
- Hier 21:52 كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها
- Hier 21:47 فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 33
- Hier 21:43 قلب تونس.. في قلب العاصفة..
- Hier 17:35 "كورونا" يتسبب في انتشار الرعب بين الإسبان
- Hier 14:55 المغرب يعلن أول حالة وفاة بكورونا
- Hier 14:43 سياحة و ثقافة.. زمن الكورونا !!!.
- Hier 13:32 لبنان يسجل أول وفاة بكورونا
- Hier 12:18 رئيس مجلس نوّاب الشعب يستقبل وزير الخارجية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
12°
|18°
|% 81
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-10
|21°-9
|24°-11
|19°-11
|17°-9
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 422) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Abdelhalim Hafed - بأمر الحب
Par:Titeuf (Switzerland )
Sur:كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها