كورونا.. الأمم المتحدة تغلق مقرها الرئيسي أمام الجمهور

Mardi 10 Mars 2020
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الأناضول - نيويورك/ محمد طارق - أعلنت الأمم المتحدة إغلاق مقرها الرئيسي بنيويورك، اعتبارا من مساء الثلاثاء، أمام الجمهور، وتعليق جميع الجولات المصحوبة بمرشدين حتى إشعار آخر، في إطار تدابير وقائية من فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان وزعه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأوضح البيان، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مجموعة من التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
وقال دوجاريك، في بيانه، "بسبب الحيطة، وبعد تقليل عدد الموظفين المتواجدين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تقرر إغلاق المبني أمام عامة الجمهور، وتعليق جميع الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا، حتى إشعار آخر".
وتقدم الأمم المتحدة جولات إرشادية داخل مقرها الرئيسي بنيويورك للمواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ المنظمة الدولية، ومشاهدة ما يحتويه المبنى الرئيسي من قاعات اجتماعات وهدايا تذكارية قدمتها، عبر تاريخ المنظمة، الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.
وأشار دوجاريك، إلى أن "التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ هذا المساء، في الساعة 20:00 بتوقيت نيويورك".
وأردف: "كما قال غوتيريش، فإن صحة وسلامة الموظفين مسألة ذات أولوية قصوى واهتمام بالغ، وستواصل الأمم المتحدة مراقبة الوضع عن كثب، ويمكن اتخاذ مزيد من التدابير مع تطور الظروف".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
الأناضول - نيويورك/ محمد طارق - أعلنت الأمم المتحدة إغلاق مقرها الرئيسي بنيويورك، اعتبارا من مساء الثلاثاء، أمام الجمهور، وتعليق جميع الجولات المصحوبة بمرشدين حتى إشعار آخر، في إطار تدابير وقائية من فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان وزعه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأوضح البيان، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مجموعة من التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
وقال دوجاريك، في بيانه، "بسبب الحيطة، وبعد تقليل عدد الموظفين المتواجدين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تقرر إغلاق المبني أمام عامة الجمهور، وتعليق جميع الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا، حتى إشعار آخر".
وتقدم الأمم المتحدة جولات إرشادية داخل مقرها الرئيسي بنيويورك للمواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ المنظمة الدولية، ومشاهدة ما يحتويه المبنى الرئيسي من قاعات اجتماعات وهدايا تذكارية قدمتها، عبر تاريخ المنظمة، الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.
وأشار دوجاريك، إلى أن "التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ هذا المساء، في الساعة 20:00 بتوقيت نيويورك".
وأردف: "كما قال غوتيريش، فإن صحة وسلامة الموظفين مسألة ذات أولوية قصوى واهتمام بالغ، وستواصل الأمم المتحدة مراقبة الوضع عن كثب، ويمكن اتخاذ مزيد من التدابير مع تطور الظروف".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
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