وزير الصحة التركي: لم نسجل أي حالة إصابة بكورونا رغم الإحتمالية الكبيرة لوصوله

Mardi 10 Mars 2020
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الأناضول - أنقرة -
وزير الصحة التركي، قال إنه "لا يوجد بلد آمن من خطر كورونا، نطلب من المواطنين تجنب السفر للخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلد، عزل أنفسهم بالمنازل لمدة 14 يوما"
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، إن احتمال وصول كورونا للبلاد كبير للغاية، إلا أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بالفيروس لغاية الآن.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع للجنة الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالبرلمان التركي.
وأوضح قوجة، أنه "لا يوجد بلد آمن من خطر كورونا، لذا نطلب من المواطنين تجنب السفر للخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلد، عزل أنفسهم بالمنازل لمدة 14 يوما".
وأردف: "احتمالية وصول كورونا إلى بلادنا كبيرة للغاية ولكن لم يتم رصد أي حالة إصابة حتى الآن".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
الأناضول - أنقرة -
وزير الصحة التركي، قال إنه "لا يوجد بلد آمن من خطر كورونا، نطلب من المواطنين تجنب السفر للخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلد، عزل أنفسهم بالمنازل لمدة 14 يوما"
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، إن احتمال وصول كورونا للبلاد كبير للغاية، إلا أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بالفيروس لغاية الآن.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع للجنة الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالبرلمان التركي.
وأوضح قوجة، أنه "لا يوجد بلد آمن من خطر كورونا، لذا نطلب من المواطنين تجنب السفر للخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلد، عزل أنفسهم بالمنازل لمدة 14 يوما".
وأردف: "احتمالية وصول كورونا إلى بلادنا كبيرة للغاية ولكن لم يتم رصد أي حالة إصابة حتى الآن".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
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