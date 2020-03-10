المغرب يعلن أول حالة وفاة بكورونا

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 1 د, 39 ث





الأناضول

المتوفاة سيدة (89 عاما) كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى، وفق بيان وزراة الصحة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "تعلن وزارة الصحة للرأي العام أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء قد وافتها المنية اليوم الثلاثاء".وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بسيدة بالغة من العمر 89 سنة، كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى".وأوضح "ورغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة توفيت".وكانت الوزارة ذاتها، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل ثالث حالة إصابة بالفيروس، لدى سائح فرنسي.وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بكورونا، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش السبت الماضي، وظهرت عليه أعراض تنفسية، الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى، وتأكدت الإصابة".ولفت إلى أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش، وحالته الصحية لا تدعو للقلق".وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد لمواطن عائد من إيطاليا.وقررت السلطات، الخميس، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها بأماكن مغلقة، لمواجهة تفشي الفيروس.وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4089، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.وأدى الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.