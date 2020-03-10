المغرب يعلن أول حالة وفاة بكورونا

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 1 د, 39 ث
الأناضول - الرباط/تاج الدين العبدلاوي -
المتوفاة سيدة (89 عاما) كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى، وفق بيان وزراة الصحة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "تعلن وزارة الصحة للرأي العام أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء قد وافتها المنية اليوم الثلاثاء".
وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بسيدة بالغة من العمر 89 سنة، كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى".
وأوضح "ورغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة توفيت".
وكانت الوزارة ذاتها، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل ثالث حالة إصابة بالفيروس، لدى سائح فرنسي.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بكورونا، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش السبت الماضي، وظهرت عليه أعراض تنفسية، الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى، وتأكدت الإصابة".
ولفت إلى أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش، وحالته الصحية لا تدعو للقلق".
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد لمواطن عائد من إيطاليا.
وقررت السلطات، الخميس، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها بأماكن مغلقة، لمواجهة تفشي الفيروس.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4089، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
الأناضول - الرباط/تاج الدين العبدلاوي -
المتوفاة سيدة (89 عاما) كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى، وفق بيان وزراة الصحة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "تعلن وزارة الصحة للرأي العام أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء قد وافتها المنية اليوم الثلاثاء".
وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بسيدة بالغة من العمر 89 سنة، كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى".
وأوضح "ورغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة توفيت".
وكانت الوزارة ذاتها، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل ثالث حالة إصابة بالفيروس، لدى سائح فرنسي.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بكورونا، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش السبت الماضي، وظهرت عليه أعراض تنفسية، الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى، وتأكدت الإصابة".
ولفت إلى أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش، وحالته الصحية لا تدعو للقلق".
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد لمواطن عائد من إيطاليا.
وقررت السلطات، الخميس، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها بأماكن مغلقة، لمواجهة تفشي الفيروس.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4089، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة