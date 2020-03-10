كورونا.. منع جماهير الجزائر من حضور مباريات الدوري

Mardi 10 Mars 2020
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الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، منع حضور الجماهير مباريات الدوري لكرة القدم منعا لانتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بالعاصمة الجزائر، الثلاثاء، تابعه مراسل الأناضول.
وأوضح الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير (الأحد) تضمن توصيات من رئيس الجمهورية لمنع التجمعات وأيضا إجراء مباريات البطولة من دون جمهور (الدوري).
وأضاف الوزير "رئيس الجمهورية أعطانا تعليمات بمنع التجمعات البشرية بما فيها الملاعب، مباريات البطولة (الدوري) ستجرى بدون جمهور.. نعم هذا رسمي".
ووفق المتحدث، فإن وزير الشباب والرياضة، سيعلن لاحقا وبشكل رسمي أيضا عن إجراء مباريات الدوري من دون جمهور، وسيقدم توضيحات إضافية.
ولم يذكر الوزير إن كانت مباريات كأس الجزائر والمنتخب الوطني لكرة القدم معنية بإجراءات منع حضور الجماهير أم لا.
وقبل أيام أعلنت السلطات، تخصيص 31 مليون دولار لمواجهة الفيروس، بعد تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى اليوم.
وسيوجه الجزء الأكبر من هذا المبلغ لتوفير أدوية ومواد صيدلانية، والبقية لتوفير كاميرات حرارية وكواشف للفيروس.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة البيئة الجزائرية، مساء الأحد، إلغاء "المعرض الدولي للبيئة والطاقات المتجددة"، الذي كان مقررا انطلاقه في العاصمة الإثنين.
كما أعلن قبل أيام، تأجيل أكبر معرض في شمال إفريقيا للنفط والغاز كان مقررا في مارس/ آذار الجاري، بمحافظة وهران غربي البلاد، إلى سبتمبر/ أيلول المقبل.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4089، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، منع حضور الجماهير مباريات الدوري لكرة القدم منعا لانتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بالعاصمة الجزائر، الثلاثاء، تابعه مراسل الأناضول.
وأوضح الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير (الأحد) تضمن توصيات من رئيس الجمهورية لمنع التجمعات وأيضا إجراء مباريات البطولة من دون جمهور (الدوري).
وأضاف الوزير "رئيس الجمهورية أعطانا تعليمات بمنع التجمعات البشرية بما فيها الملاعب، مباريات البطولة (الدوري) ستجرى بدون جمهور.. نعم هذا رسمي".
ووفق المتحدث، فإن وزير الشباب والرياضة، سيعلن لاحقا وبشكل رسمي أيضا عن إجراء مباريات الدوري من دون جمهور، وسيقدم توضيحات إضافية.
ولم يذكر الوزير إن كانت مباريات كأس الجزائر والمنتخب الوطني لكرة القدم معنية بإجراءات منع حضور الجماهير أم لا.
وقبل أيام أعلنت السلطات، تخصيص 31 مليون دولار لمواجهة الفيروس، بعد تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى اليوم.
وسيوجه الجزء الأكبر من هذا المبلغ لتوفير أدوية ومواد صيدلانية، والبقية لتوفير كاميرات حرارية وكواشف للفيروس.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة البيئة الجزائرية، مساء الأحد، إلغاء "المعرض الدولي للبيئة والطاقات المتجددة"، الذي كان مقررا انطلاقه في العاصمة الإثنين.
كما أعلن قبل أيام، تأجيل أكبر معرض في شمال إفريقيا للنفط والغاز كان مقررا في مارس/ آذار الجاري، بمحافظة وهران غربي البلاد، إلى سبتمبر/ أيلول المقبل.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 116 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4089، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
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Par:amor2 (Switzerland )
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