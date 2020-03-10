لبنان يسجل أول وفاة بكورونا

Mardi 10 Mars 2020



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الأناضول

- بيروت/ وسيم سيف الدين - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيلها أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، لمريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر قبل نحو 3 أسابيع.جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزراة، تلقت الأناضول نسخة منه.وأشار البيان إلى "وفاة شخص (56 عاما) أصيب بوباء كورونا ، كان قد أعلن سابقا أنه في وضع حرج وغير مستقر، وتم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل (شرق العاصمة بيروت) إلى مستشفى الحريري الحكومي بالعاصمة".وأضاف أن "المتوفى جاء إلى لبنان في 20 (فبراير) شباط الماضي، على متن طائرة آتية من مصر التي لم تكن قد أعلنت عن إصابات بوباء كورونا لديها، ولم تصنفها منظمة الصحة العالمية من ضمن الدول التي تسجل انتشارا للفيروس.من جانبه، لفت وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات إعلامية نقلها "تلفزيون لبنان" الرسمي، إلى أن "الأزمة الحالية هي معاناة لها أسبابها، وكل دول العالم تعاني منها".وقال حسن إن "فرق وزارة الصحة تعمل كي تعوض الضعف اللوجستي عبر الكادر البشري الموجود"، موضحا أن "هناك إجراءات خاصة يتم اتباعها في موضوع دفن ضحايا كورونا".واعتبر أن "حالة الوفاة تشكل منعطفا بالتعاطي عبر رفع درجة المسؤولية". مشددا على أن "التشخيص السريع أساسي في هذا الموضوع".والإثنين، أعلنت مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 41 حالة.وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4031، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.