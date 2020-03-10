الفيروس يواصل زحفه.. "كورونا" يصل بنما ومنغوليا

Mardi 10 Mars 2020



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الأناضول

الفيروس أصاب أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

سجلت منغوليا وبنما، الثلاثاء، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الدول المتضررة من الفيروس حتى اليوم إلى أكثر من 115 دولة وإقليم حول العالم.وحسب موقع ورلد ميترز" المتخصص في متابعة الإحصائيات حول العالم، فإن منغوليا سجلت أول إصابة تعود لمواطن فرنسي قدم إلى البلاد عبر موسكو.وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن حكومة منغوليا حددت 42 شخصا قابلوا المريض، و120 آخرين كانوا على تواصل مباشر معه.بدوره، أكد رئيس بنما، نيتو كورتيزو، في تغريدة على تويتر، وقوع أول إصابة بكورونا، في البلاد.وقال: "بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى لـ COVID - 19 (الاسم العلمي للفيروس) في بلدنا".وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.