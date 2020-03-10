الفيروس يواصل زحفه.. "كورونا" يصل بنما ومنغوليا

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 1 د, 1 ث
الأناضول -
الفيروس أصاب أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
سجلت منغوليا وبنما، الثلاثاء، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الدول المتضررة من الفيروس حتى اليوم إلى أكثر من 115 دولة وإقليم حول العالم.
وحسب موقع ورلد ميترز" المتخصص في متابعة الإحصائيات حول العالم، فإن منغوليا سجلت أول إصابة تعود لمواطن فرنسي قدم إلى البلاد عبر موسكو.
وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن حكومة منغوليا حددت 42 شخصا قابلوا المريض، و120 آخرين كانوا على تواصل مباشر معه.
بدوره، أكد رئيس بنما، نيتو كورتيزو، في تغريدة على تويتر، وقوع أول إصابة بكورونا، في البلاد.
وقال: "بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى لـ COVID - 19 (الاسم العلمي للفيروس) في بلدنا".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
الأناضول -
الفيروس أصاب أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
سجلت منغوليا وبنما، الثلاثاء، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الدول المتضررة من الفيروس حتى اليوم إلى أكثر من 115 دولة وإقليم حول العالم.
وحسب موقع ورلد ميترز" المتخصص في متابعة الإحصائيات حول العالم، فإن منغوليا سجلت أول إصابة تعود لمواطن فرنسي قدم إلى البلاد عبر موسكو.
وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن حكومة منغوليا حددت 42 شخصا قابلوا المريض، و120 آخرين كانوا على تواصل مباشر معه.
بدوره، أكد رئيس بنما، نيتو كورتيزو، في تغريدة على تويتر، وقوع أول إصابة بكورونا، في البلاد.
وقال: "بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى لـ COVID - 19 (الاسم العلمي للفيروس) في بلدنا".
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة