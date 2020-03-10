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كورونا .. عدد المصابين بالفيروس يتخطى 114 ألف حتى صباح الثلاثاء

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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الأناضول - ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد، الذي انتشر في أغلب دول العالم حتى صباح يوم الثلاثاء، وتجاوز عدد المصابين به 114 ألفا حول العالم، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى موقع " Worldometer".

وأوضح الموقع الإلكتروني المذكور، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس لغاية الثلاثاء، وصل إلى 4 آلاف و27 شخصا، فيما تعافى 64 ألفا و270 مصابا.


كما أدى الفيروس إلى وفاة 3 آلاف و136 في البر الرئيسي الصيني، و3 في إقليم هونغ كونغ، و463 في إيطاليا، و237 في إيران، و54 في كوريا الجنوبية، و27 في الولايات المتحدة الأمريكية، و30 في فرنسا، و30 في إسبانيا، و16في اليابان، و7 في العراق، و5 في بريطانيا، و4 في هولندا، و3 في أستراليا، و2 في سويسرا، و2 في ألمانيا، و2 في سان مارينو، وشخص في كلّ من كندا، ومصر، وتايلندا، وتايوان، والفلبين والأرجنتين.

وبلغت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، 80 ألف و757 في البر الرئيسي الصيني، و116 في إقليم هونغ كونغ، و10 في إقليم ماكاو الإدارية بالصين، و45 إصابة جديدة في تايوان.

وفيما يلي أحدث إحصائيات الإصابة بالفيروس بحسب ما ذكره موقع " Worldometer":

إيطاليا: 9 آلاف و172

كوريا الجنوبية: 7 آلاف و513

إيران: 7 آلاف و161

فرنسا: 1412

إسبانيا: 1231

اليابان: 1226

ألمانيا: 1224

الولايات المتحدة الأمريكية: 708

سويسرا: 374

بريطانيا: 321

هولندا: 321

السويد: 261

بلجيكا: 239

النرويج: 227

سنغافورة: 160

النمسا: 131

ماليزيا: 117

الدنمارك: 113

البحرين: 109

أستراليا: 101

اليونان: 84

كندا: 77

العراق: 71

الكويت: 65

آيسلندا: 65

مصر: 59

الإمارات العربية المتحدة: 59

سان مارينو: 51

تايلند: 50

إسرائيل: 50

الهند: 47

التشيك: 40

لبنان: 41

البرتغال: 39

فنلندا: 32

الفيتنام: 31

البرازيل: 25

سلوفينيا: 25

فلسطين: 25

الفلبين: 24

إيرلندا: 24

الجزائر: 20

روسيا: 20

السعودية: 20

إندونيسيا: 19

سلطنة عمان: 18

قطر: 18

الأرجنتين: 17

رومانيا: 17

بولندا: 17

باكستان: 16

الإكوادور: 15

جورجيا: 15

كرواتيا: 13

تشيلي: 13

أستونيا: 10

أذربيجان: 9

كوستاريكا: 9

المجر: 9

البيرو: 9

المكسيك: 7

سلوفاكيا: 7

جنوب إفريقيا: 7

بيلاروسيا: 6

لاتفيا: 6

ألبانيا: 6

المالديف: 6

جمهورية الدومينيك: 5

لوكسمبورغ: 5

نيوزيلندا: 5

غويانا الفرنسية: 5

تونس: 5

البوسنة والهرسك: 5

أفغانستان: 4

السنغال: 4

مقدونيا الشمالية: 4

بلغاريا: 4

مالطا: 4

بنغلاديش: 3

كولومبيا: 3

كامبوديا: 2

المغرب: 2

نيجيريا: 2

الكاميرون: 2

جزر فارو: 2

مارتينيك: 2

سانت مارتن: 2

صربيا: 2

قبرص الرومية: 2

أندورا: 1

أرمينيا: 1

الأردن: 1

لتوانيا: 1

موناكو: 1

النيبال: 1

سريلانكا: 1

أوكرانيا: 1

بوتان: 1

بروناي: 1

بوركينا فاسو: 1

جزر المانش: 1

جبل طارق: 1

الفاتيكان: 1

ليختنشتاين: 1

مولدوفا: 1

منغوليا: 1

باناما: 1

الباراغواي: 1

سانت بارتيليمي: 1

توجو: 1

جمهورية شمال قبرص التركية: 1


  
  
  

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