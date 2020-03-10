كورونا .. عدد المصابين بالفيروس يتخطى 114 ألف حتى صباح الثلاثاء

Mardi 10 Mars 2020



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الأناضول

- ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد، الذي انتشر في أغلب دول العالم حتى صباح يوم الثلاثاء، وتجاوز عدد المصابين به 114 ألفا حول العالم، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى موقع " Worldometer".وأوضح الموقع الإلكتروني المذكور، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس لغاية الثلاثاء، وصل إلى 4 آلاف و27 شخصا، فيما تعافى 64 ألفا و270 مصابا.كما أدى الفيروس إلى وفاة 3 آلاف و136 في البر الرئيسي الصيني، و3 في إقليم هونغ كونغ، و463 في إيطاليا، و237 في إيران، و54 في كوريا الجنوبية، و27 في الولايات المتحدة الأمريكية، و30 في فرنسا، و30 في إسبانيا، و16في اليابان، و7 في العراق، و5 في بريطانيا، و4 في هولندا، و3 في أستراليا، و2 في سويسرا، و2 في ألمانيا، و2 في سان مارينو، وشخص في كلّ من كندا، ومصر، وتايلندا، وتايوان، والفلبين والأرجنتين.وبلغت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، 80 ألف و757 في البر الرئيسي الصيني، و116 في إقليم هونغ كونغ، و10 في إقليم ماكاو الإدارية بالصين، و45 إصابة جديدة في تايوان.إيطاليا: 9 آلاف و172كوريا الجنوبية: 7 آلاف و513إيران: 7 آلاف و161فرنسا: 1412إسبانيا: 1231اليابان: 1226ألمانيا: 1224الولايات المتحدة الأمريكية: 708سويسرا: 374بريطانيا: 321هولندا: 321السويد: 261بلجيكا: 239النرويج: 227سنغافورة: 160النمسا: 131ماليزيا: 117الدنمارك: 113البحرين: 109أستراليا: 101اليونان: 84كندا: 77العراق: 71الكويت: 65آيسلندا: 65مصر: 59الإمارات العربية المتحدة: 59سان مارينو: 51تايلند: 50إسرائيل: 50الهند: 47التشيك: 40لبنان: 41البرتغال: 39فنلندا: 32الفيتنام: 31البرازيل: 25سلوفينيا: 25فلسطين: 25الفلبين: 24إيرلندا: 24الجزائر: 20روسيا: 20السعودية: 20إندونيسيا: 19سلطنة عمان: 18قطر: 18الأرجنتين: 17رومانيا: 17بولندا: 17باكستان: 16الإكوادور: 15جورجيا: 15كرواتيا: 13تشيلي: 13أستونيا: 10أذربيجان: 9كوستاريكا: 9المجر: 9البيرو: 9المكسيك: 7سلوفاكيا: 7جنوب إفريقيا: 7بيلاروسيا: 6لاتفيا: 6ألبانيا: 6المالديف: 6جمهورية الدومينيك: 5لوكسمبورغ: 5نيوزيلندا: 5غويانا الفرنسية: 5تونس: 5البوسنة والهرسك: 5أفغانستان: 4السنغال: 4مقدونيا الشمالية: 4بلغاريا: 4مالطا: 4بنغلاديش: 3كولومبيا: 3كامبوديا: 2المغرب: 2نيجيريا: 2الكاميرون: 2جزر فارو: 2مارتينيك: 2سانت مارتن: 2صربيا: 2قبرص الرومية: 2أندورا: 1أرمينيا: 1الأردن: 1لتوانيا: 1موناكو: 1النيبال: 1سريلانكا: 1أوكرانيا: 1بوتان: 1بروناي: 1بوركينا فاسو: 1جزر المانش: 1جبل طارق: 1الفاتيكان: 1ليختنشتاين: 1مولدوفا: 1منغوليا: 1باناما: 1الباراغواي: 1سانت بارتيليمي: 1توجو: 1جمهورية شمال قبرص التركية: 1