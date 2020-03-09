   Farid - وحداني  

إيطاليا: تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وكالات - مددت إيطاليا الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وطالب رئيس الوزراء من جميع السكان البقاء في منازلهم.

وحسب رويترز قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.


وأبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقال كونتي "الزموا بيوتكم".

وبحسب "سي أن بي سي" قال كونتي يوم الاثنين إنه سيوقع مرسومًا يمدد قفل منطقة لومباردي إلى جميع أنحاء البلاد مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في إيطاليا (COVID-19).

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199467

Slimene  (France)  |Lundi 09 Mars 2020 à 22h 14m |           
@ Mandhouj;Tu disais il y a deux semaines que le coron&virus tuait moins que la grippe et qu’on exagérait sa dangérosité!!!

Mandhouj  (France)  |Lundi 09 Mars 2020 à 21h 54m |           
يلزم حالة طوارء شاملة، بمعنى كل مؤسسات الدولة تكون تحت تصرف وزارة الصحة .
أو أن الأمور ستتطور إلى حيث لا يقدر عليه الإتحاد الأوروبي مجتمعا.



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