تعليق تداولات البورصة الأمريكية على وقع انهيار أسعار النفط

Lundi 09 Mars 2020
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الأناضول - علقت البورصة الأمريكية تداولاتها في بداية التعاملات، الإثنين، على وقع الهبوط الحاد لأسعار النفط الخام عالميا، في ثاني أكبر انهيار تاريخي لسعر برميل برنت.
يأتي ذلك، بينما فقدت أسعار النفط 25 بالمئة من قيمتها، الإثنين، إلى متوسط 36 دولارا لبرميل برنت مقارنة مع 32 دولارا في بداية التعاملات، الإثنين، و45.5 دولارا في ختام جلسة الجمعة.
وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7 بالمئة، أدى إلى تعليق فوري لتداولات البورصة لمدة 15 دقيقة، إذ بلغت قراءة المؤشر بعد استئناف التداول 2794.2 نقطة، عند أدنى مستوى منذ يونيو / حزيران 2019.
بينما فتح مؤشر "الداو جونز" فاقدا 2000 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة إلى 23.897 نقطة بنسبة تراجع تجاوزت 7.8 بالمئة.
وتراجع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 10 بالمئة في بداية التعاملات، فيما تراجع سهم جنرال إلكتريك بنسبة 9.16 بالمئة وسهم آبل بنسبة 5.56 بالمئة.
وظهرت بوادر حرب أسعار بين السعودية وروسيا، بعد إعلان موسكو، الجمعة، رفضها تمديد وتعميق اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ما دفع السعودية، السبت، لخفض أسعار النفط وزيادة الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.
والجمعة، رفضت روسيا مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا.
الأناضول - علقت البورصة الأمريكية تداولاتها في بداية التعاملات، الإثنين، على وقع الهبوط الحاد لأسعار النفط الخام عالميا، في ثاني أكبر انهيار تاريخي لسعر برميل برنت.
يأتي ذلك، بينما فقدت أسعار النفط 25 بالمئة من قيمتها، الإثنين، إلى متوسط 36 دولارا لبرميل برنت مقارنة مع 32 دولارا في بداية التعاملات، الإثنين، و45.5 دولارا في ختام جلسة الجمعة.
وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7 بالمئة، أدى إلى تعليق فوري لتداولات البورصة لمدة 15 دقيقة، إذ بلغت قراءة المؤشر بعد استئناف التداول 2794.2 نقطة، عند أدنى مستوى منذ يونيو / حزيران 2019.
بينما فتح مؤشر "الداو جونز" فاقدا 2000 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة إلى 23.897 نقطة بنسبة تراجع تجاوزت 7.8 بالمئة.
وتراجع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 10 بالمئة في بداية التعاملات، فيما تراجع سهم جنرال إلكتريك بنسبة 9.16 بالمئة وسهم آبل بنسبة 5.56 بالمئة.
وظهرت بوادر حرب أسعار بين السعودية وروسيا، بعد إعلان موسكو، الجمعة، رفضها تمديد وتعميق اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ما دفع السعودية، السبت، لخفض أسعار النفط وزيادة الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.
والجمعة، رفضت روسيا مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا.
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