أسعار النفط بأدنى مستوى منذ 2016 مدفوعة بإرهاصات حرب أسعار

Lundi 09 Mars 2020



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الأناضول

- انهارت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، لأدنى مستوياتها منذ 2016 مدفوعة بإرهاصات حرب أسعار على الخام من جانب كبار المنتجين.والأحد، خفضت السعودية أسعار نفوطها لشهر أبريل/ نيسان القادم، وسط توقعات بإعلان باقي المنتجين عن خفض في الأسعار خلال وقت لاحق اليوم.وفشلت اجتماعات لتحالف (أوبك+) منذ الأربعاء الماضي وحتى الجمعة، بالتوصل إلى اتفاق لتعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس / آذار الجاري، بعد رفض روسيا الانضمام للخفض المقبل.والجمعة، رفضت روسيا مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا.يجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار الجاري.وبحلول الساعة (06:10 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو /أيار بنسبة 29 بالمئة أو 13 دولارا إلى 32.5 دولارا للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 30.3 بالمئة أو 12.9 دولارا إلى 28.9 دولارا للبرميل.والأحد، اعتبرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن سبب رفض روسيا التوقيع على تعميق وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط هو النفط الصخري، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي له.وترى روسيا، حسب الوكالة، أن الوقت قد حان للضغط على الأمريكيين الذين زادوا من حجم إنتاج النفط الصخري، بينما أبقت الشركات الروسية على نفطها في الآبار امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج.