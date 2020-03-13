إيران.. ارتفاع ضحايا "كورونا" إلى 514

Vendredi 13 Mars 2020
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الأناضول -
عقب وفاة 85 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، الجمعة، ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد إلى 514 وفاة و11 ألفا و364 إصابة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهان بور.
وقال جيهان بور إن إيران سجلت 85 وفاة و1289 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لترتفع الوفيات إلى 514 والإصابات إلى 11 ألفا و364 إصابة.
وأوضح أن غالبية الإصابات سُجلت في مدن طهران، وغيلان، وقم، وأصفهان، ومركزي، وقزوين، ومازندران، وألبرز.
وأفاد جيهان بور بمغادرة 3 آلاف و529 شخصا المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس.
وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد إيطاليا؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.
وكانت السلطات الإيرانية فرضت رقابة شديدة على مداخل ومخارج المدن الكبيرة، ضمن إطار التدابير لمكافحة الفيروس، فضلا عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، إلى جانب تعليق كافة المباريات والأنشطة الرياضية حتى تاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
الأناضول -
عقب وفاة 85 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، الجمعة، ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد إلى 514 وفاة و11 ألفا و364 إصابة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهان بور.
وقال جيهان بور إن إيران سجلت 85 وفاة و1289 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لترتفع الوفيات إلى 514 والإصابات إلى 11 ألفا و364 إصابة.
وأوضح أن غالبية الإصابات سُجلت في مدن طهران، وغيلان، وقم، وأصفهان، ومركزي، وقزوين، ومازندران، وألبرز.
وأفاد جيهان بور بمغادرة 3 آلاف و529 شخصا المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس.
وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد إيطاليا؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.
وكانت السلطات الإيرانية فرضت رقابة شديدة على مداخل ومخارج المدن الكبيرة، ضمن إطار التدابير لمكافحة الفيروس، فضلا عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، إلى جانب تعليق كافة المباريات والأنشطة الرياضية حتى تاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
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