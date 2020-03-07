ترامب: مستعدون لكافة الاحتمالات بشأن ''كورونا''

Samedi 07 Mars 2020



قراءة: 2 د, 0 ث





الأناضول

- واشنطن - جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، تشديده على استعداد بلاده لكافة الاحتمالات المتعلقة بفيروس "كورونا الجديد".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، خلال زيارة تفقدية برفقة وزير الصحة، أليكس عازار، فرع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه(CDC) بولاية أتلانتا، حيث اطلع على آخر التدابير المتخذة للتصدي للفيروس.وشدد ترامب على أن كافة الجهات المعنية بالولايات المتحدة بدأت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال الفيروس بعد 7 أيام فقط من بدء انتشاره، مضيفًا "لا يمكنكم معرفة متى سيخرج الأمر عن نطاق السيطرة لكننا مستعدون لكافة الاحتمالات".كما أكد أنه يجب على الناس أن يتصرفون بأريحية حيال عدد من الموضوعات ومن بينها حرية السفر، وأنه لا حاجة للذعر، مضيفًا "ففيروس كورونا مثله مثل نزلة البرد، لا يقتل إلا المسنين ضعاف البنية الجسمانية".وسبق أن توقع ترامب، الخميس، أن يتأثر اقتصاد البلاد سلبًا من تفشي فيروس كورونا، مُشيرًا إلى انه سيتم تجاوزه في نهاية المطاف، فيما دافع عن طريقة تعامله مع الأزمة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال مشاركته في مناسبة نظمتها فوكس نيوز، أمام جمهور من سكرانتون، بولاية بنسيلفانيا، وذلك في إطار حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة.ورد الرئيس الأمريكي على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد: “لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا”.وأضاف: “سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا. لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيرا”.- 33 إصابة بنيويوركعلى الصعيد ذاته ذكر مسؤولون أمريكيون، الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس في نيويورك ارتفع إلى 33 إصابة، معربين عن قلقهم حيال ارتفاع الإصابات.هذا كما شهدت ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن العاصمة، تسجيل أول 3 إصابات بالفيروس، الجمعة.وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.