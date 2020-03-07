بسبب كورونا..الكويت توقف الرحلات الجوية لـ7 دول لمدة أسبوع

Samedi 07 Mars 2020
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الأناضول - الكويت -
هي مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند.
أعلنت الكويت، فجر السبت، وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول لمدة أسبوع؛ في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا الجديد".
جاء ذلك بحسب تعميم صادرعن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وصل الأناضول نسخة.
وذكرت الإدارة في التعميم المذكور أنها اتخذت قراراً، يقضي بوقف الرحلات الى مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند.
وأضافت "يمنع دخول القادمين إلى الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين".
وأوضحت "يسمح لمواطني الكويت القادمون من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة".
واعتبارًا من ظهر الجمعة، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الكويت 58 إصابة.
وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.
وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
الأناضول - الكويت -
هي مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند.
أعلنت الكويت، فجر السبت، وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول لمدة أسبوع؛ في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا الجديد".
جاء ذلك بحسب تعميم صادرعن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وصل الأناضول نسخة.
وذكرت الإدارة في التعميم المذكور أنها اتخذت قراراً، يقضي بوقف الرحلات الى مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند.
وأضافت "يمنع دخول القادمين إلى الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين".
وأوضحت "يسمح لمواطني الكويت القادمون من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة".
واعتبارًا من ظهر الجمعة، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الكويت 58 إصابة.
وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.
وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
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Par:MedTunisie ( )
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