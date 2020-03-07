كاليفورنيا..تسجيل 21 إصابة بفيروس ''كورونا'' على متن سفينة سياحية

Samedi 07 Mars 2020



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الأناضول

ترسو قبالة سواحل الولاية الأمريكية، بحسب مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الجمعة، إن 21 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا الجديد" على متن السفينة السياحية "غراند برنسيس" السياحية، التي ترسو قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا.​وقال بنس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الاختبارات شملت 46 شخصا تبين أن 21 (19 من طاقم السفينة، و2 من المسافرين) منهم مصابون بالفيروس في حين ان اختبارا واحدا لم يعط نتيجة حاسمة.وأكد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة سيتم اختبارهم وأن أولئك الذين يحتاجون إلى الحجر الصحي سيعزلون في حين أن من يحتاج لعناية طبية إضافية سيحصل عليها حيث سيتم نقل السفينة إلى ميناء غير تجاري.وكرر بنس، أن خطر الإصابة بالفيروس على الشعب الأمريكي لا يزال ضئيلاً.وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، تسجيل ثلاث إصابات بالفيروس في ميريلاند لتكون بذلك أولى حالات تكتشف في الولاية بالتزامن مع رصد حالة أخرى في ولاية (كولورادو) يرجح إصابتها بالفيروس، و33 إصابة بنيويورك.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 15 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الولايات التي انتشر فيها الفيروس إلى 25 ولاية.وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.