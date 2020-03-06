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ثاني حالة وفاة بـ''كورونا'' في بريطانيا

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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الأناضول - لندن - سجلت المملكة المتحدة، حالة وفاة ثانية لمريض مصاب بفيروس "كورونا"، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "ميلتون كينيس سيتيزن" إن الحالة تعود لرجل في الثمانينات من عمره، حيث توفي في أحد المستشفيات، الخميس.


وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصحية قامت بعزل المرضى الآخرين الذين كانوا في الجناح مع المريض المتوفى.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية البريطانية ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 163، وذلك بعد تسجيل 47 حالة إصابة جديدة.

  
  
  

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