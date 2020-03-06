إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا

Vendredi 06 Mars 2020



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الأناضول

- أعلن البرلمان الفرنسي إصابة أحد نوابه عن حزب الجمهوريين بفيروس كورونا، حسب إعلام محلي.ونقل موقع قناة "فرانس 24"، عن بيان للجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) أن نائبا عن حزب "الجمهوريين" وموظفا في البرلمان أصيبا بالفيروس، فيما يشتبه بإصابة ثالثة.وأوضح البيان، أنه تم نقل عضو البرلمان إلى العناية المشددة بسبب إصابته بالفيروس.والخميس، قرر رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأسبوع المقبل، ونقلها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.ومساء ذات اليوم، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" بعدما ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 7، كما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 423 حالة.