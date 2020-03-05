محكمة بريطانية: حاكم دبي مسؤول عن اختطاف اثنين من بناته

Jeudi 05 Mars 2020
قراءة: 1 د, 2 ث
الأناضول - لندن -
خلصت المحكمة العليا في بريطانيا أيضا إلى أن بن راشد مارس حملة من الترهيب والتخويف ضد زوجته الأميرة هيا
حملت المحكمة العليا في بريطانيا، الخميس، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولية عن اختطاف اثنتين من بناته وإعادتهما قسرا إلى الإمارات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المحكمة العليا رفضت، اليوم، النظر في الطعن الذي قدمه بن راشد لمنع نشر حكمين يتعلقان بالمعركة القضائية مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاما) على حضانة طفليهما أمام المحاكم البريطانية.
وخلصت المحكمة إلى أن بن راشد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء الإمارات، مارس حملة من الترهيب والتخويف ضد الأميرة هيا.
ووجدت أيضا أنه مسؤول عن اختطاف اثنين من بناته من زواج آخر، وإعادتهما قسرا إلى الإمارات، وفق "بي بي سي".
كان بن راشد (70 عاما) تقدم بطلب الى المحكمة العليا لإعادة طفليه من الأميرة هيا.
وتقدمت الأميرة هيا بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.
والأسبوع الماضي، رفض 3 قضاة في محكمة الاستئناف البريطانية طلبا من بن راشد يدعو القاضي إلى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة.
الأناضول - لندن -
خلصت المحكمة العليا في بريطانيا أيضا إلى أن بن راشد مارس حملة من الترهيب والتخويف ضد زوجته الأميرة هيا
حملت المحكمة العليا في بريطانيا، الخميس، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولية عن اختطاف اثنتين من بناته وإعادتهما قسرا إلى الإمارات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المحكمة العليا رفضت، اليوم، النظر في الطعن الذي قدمه بن راشد لمنع نشر حكمين يتعلقان بالمعركة القضائية مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاما) على حضانة طفليهما أمام المحاكم البريطانية.
وخلصت المحكمة إلى أن بن راشد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء الإمارات، مارس حملة من الترهيب والتخويف ضد الأميرة هيا.
ووجدت أيضا أنه مسؤول عن اختطاف اثنين من بناته من زواج آخر، وإعادتهما قسرا إلى الإمارات، وفق "بي بي سي".
كان بن راشد (70 عاما) تقدم بطلب الى المحكمة العليا لإعادة طفليه من الأميرة هيا.
وتقدمت الأميرة هيا بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.
والأسبوع الماضي، رفض 3 قضاة في محكمة الاستئناف البريطانية طلبا من بن راشد يدعو القاضي إلى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة.
En continu
- Hier 23:05 إيران.. وفاة سفير سابق بعد إصابته بكورونا
- Hier 21:52 الغنوشي يلتقي وفدا من جامعة مديري الصحف
- Hier 21:49 نداء إلى راشد النهضة.. أليس فيكم رجل رشيد؟
- Hier 20:04 إيطاليا.. ارتفاع وفيات ''كورونا'' إلى 148
- Hier 15:22 لماذا ''ترجّل'' المناضل التاريخي؟!
- Hier 11:52 أصل الحكاية
نزول جمرة التراب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:47
|18:21
|15:47
|12:37
|06:43
|05:17
|
13°
|20°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-10
|13°-9
|15°-8
|18°-8
|15°-9
Follow @babnet_Tunisie
(109 846) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 999) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 690) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 688) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 425) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 230) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 827) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 861) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 604) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 49 934) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 48 870) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 339) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 489) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 201) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 44 087) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 814) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 477) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 266) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 40 292) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 40 230) لقد عرّاها تماما...
Par:sarih (Tunisia )
Sur:نداء إلى راشد النهضة.. أليس فيكم رجل رشيد؟