محكمة بريطانية: حاكم دبي مسؤول عن اختطاف اثنين من بناته

Jeudi 05 Mars 2020



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الأناضول

خلصت المحكمة العليا في بريطانيا أيضا إلى أن بن راشد مارس حملة من الترهيب والتخويف ضد زوجته الأميرة هيا

حملت المحكمة العليا في بريطانيا، الخميس، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولية عن اختطاف اثنتين من بناته وإعادتهما قسرا إلى الإمارات.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المحكمة العليا رفضت، اليوم، النظر في الطعن الذي قدمه بن راشد لمنع نشر حكمين يتعلقان بالمعركة القضائية مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاما) على حضانة طفليهما أمام المحاكم البريطانية.وخلصت المحكمة إلى أن بن راشد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء الإمارات، مارس حملة من الترهيب والتخويف ضد الأميرة هيا.ووجدت أيضا أنه مسؤول عن اختطاف اثنين من بناته من زواج آخر، وإعادتهما قسرا إلى الإمارات، وفق "بي بي سي".كان بن راشد (70 عاما) تقدم بطلب الى المحكمة العليا لإعادة طفليه من الأميرة هيا.وتقدمت الأميرة هيا بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.والأسبوع الماضي، رفض 3 قضاة في محكمة الاستئناف البريطانية طلبا من بن راشد يدعو القاضي إلى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة.