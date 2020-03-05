السعودية: إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه

Jeudi 05 Mars 2020
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وكالات - أعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، محمد بن مزيد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط وعينه مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير.
كما كلف الملك سلمان، بأمر ملكي وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية.
وكالات - أعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، محمد بن مزيد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط وعينه مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير.
كما كلف الملك سلمان، بأمر ملكي وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية.
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