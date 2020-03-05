جماهير الترجي و النجم للاعبيهم : مركيو الأول و الباقي علينا

Jeudi 05 Mars 2020



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أصعب الأمور بداياتها ، لا شك و لا اختلاف ،جماهير الترجي و النجم بصوت واحد تحت راية الوطن و العلم ، يصرخون بأعلى صوت : مركيو الأول و الباقي علينا ،نعم ، بالروح و الحب و التحدي ، ستحمل جماهير الترجي و النجم لاعبيها فوق السحاب ، ستدفعهم لتجاوز نبضات القلب القصوى ، أنها نظريات ما بعد الطب و ما توصل له الإنسان الحديث ، انها قوة الارادة و قدرات الانسان الخارقة الخفية ،انها القرينتة و الرجولية و عشق الجمعية ،أعيد و أكرر ، بحول الله ، ستنتصران و ستكلل مجهوداتكما الخارقة بالنجاح ،أني أرى نصركما أمامي كما أرى وجهي في المرأة ،منتصران عن جدارة و استحقاق ،ليس في الأمر شك