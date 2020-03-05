جماهير الترجي و النجم للاعبيهم : مركيو الأول و الباقي علينا

Jeudi 05 Mars 2020
قراءة: 0 د, 41 ث
مرتجى محجوب
أصعب الأمور بداياتها ، لا شك و لا اختلاف ،
جماهير الترجي و النجم بصوت واحد تحت راية الوطن و العلم ، يصرخون بأعلى صوت : مركيو الأول و الباقي علينا ،
نعم ، بالروح و الحب و التحدي ، ستحمل جماهير الترجي و النجم لاعبيها فوق السحاب ، ستدفعهم لتجاوز نبضات القلب القصوى ، أنها نظريات ما بعد الطب و ما توصل له الإنسان الحديث ، انها قوة الارادة و قدرات الانسان الخارقة الخفية ،
انها القرينتة و الرجولية و عشق الجمعية ،
أعيد و أكرر ، بحول الله ، ستنتصران و ستكلل مجهوداتكما الخارقة بالنجاح ،
أني أرى نصركما أمامي كما أرى وجهي في المرأة ،
منتصران عن جدارة و استحقاق ،
ليس في الأمر شك
مرتجى محجوب
أصعب الأمور بداياتها ، لا شك و لا اختلاف ،
جماهير الترجي و النجم بصوت واحد تحت راية الوطن و العلم ، يصرخون بأعلى صوت : مركيو الأول و الباقي علينا ،
نعم ، بالروح و الحب و التحدي ، ستحمل جماهير الترجي و النجم لاعبيها فوق السحاب ، ستدفعهم لتجاوز نبضات القلب القصوى ، أنها نظريات ما بعد الطب و ما توصل له الإنسان الحديث ، انها قوة الارادة و قدرات الانسان الخارقة الخفية ،
انها القرينتة و الرجولية و عشق الجمعية ،
أعيد و أكرر ، بحول الله ، ستنتصران و ستكلل مجهوداتكما الخارقة بالنجاح ،
أني أرى نصركما أمامي كما أرى وجهي في المرأة ،
منتصران عن جدارة و استحقاق ،
ليس في الأمر شك
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- 11:52 أصل الحكاية
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Par:sarih (Tunisia )
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