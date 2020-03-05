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جماهير الترجي و النجم للاعبيهم : مركيو الأول و الباقي علينا

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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مرتجى محجوب

أصعب الأمور بداياتها ، لا شك و لا اختلاف ،


جماهير الترجي و النجم بصوت واحد تحت راية الوطن و العلم ، يصرخون بأعلى صوت : مركيو الأول و الباقي علينا ،
نعم ، بالروح و الحب و التحدي ، ستحمل جماهير الترجي و النجم لاعبيها فوق السحاب ، ستدفعهم لتجاوز نبضات القلب القصوى ، أنها نظريات ما بعد الطب و ما توصل له الإنسان الحديث ، انها قوة الارادة و قدرات الانسان الخارقة الخفية ،
انها القرينتة و الرجولية و عشق الجمعية ،
أعيد و أكرر ، بحول الله ، ستنتصران و ستكلل مجهوداتكما الخارقة بالنجاح ،
أني أرى نصركما أمامي كما أرى وجهي في المرأة ،

منتصران عن جدارة و استحقاق ،

ليس في الأمر شك

  
  
  

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