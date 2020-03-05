   Sabah Fakhri - خمرة الحب  

عاش الترجي و عاش النجم فخر الكرة و الأندية التونسية

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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مرتجى محجوب

ترجي العاصمة ، بطل افريقيا و صاحب الصولات و الجولات في ربوع القارة السمراء و الوطن العربي ، ترجي التحدي و الاصرار و العزيمة ، شأنه في ذلك شأن فريق جوهرة الساحل ، نجم العرب و غول افريقيا ، سيكونان على موعد نهاية هذا الأسبوع مع اياب ربع نهائي رابطة أبطال افريقيا .


الترجي و النجم و رغم نتائج مقابلتا الذهاب و رغم ما يحاك ضدهما في الكواليس ، لقادران و بمساندة مئات الالاف من الأحباء و الجماهير ، على قلب المعادلة و المرور لنصف نهائي أمجد الكؤوس الأفريقية ، فقط لأن التاريخ و الحاضر علمنا أن المستحيل ليس تونسيا و لن يكون كذلك في المستقبل .

أؤكد لكم أسود الترجي و النجم ، أن منافسيكم و رغم أسبقية الذهاب ،لفي رعب و خوف شديدين ، كيف لا و هما العارفين قبل غيرهما بما حصل لهما في ملاعب المنزه و رادس و سوسة ذات مساء .

واثق تمام الوثوق و بكل موضوعية من انتصار و ترشح الترجي و النجم و رفعهما للراية الوطنية كما عودانا دائما و أبدا .

واثق تمام الوثوق أننا سنسمع " ترجي يا عريقة ، بطولة في باب سويقة " و " أوه ماني ناسي ليام الزينة معاك " ...
ستفرح الجماهير التونسية بحول الله و ستبقى أنديتنا شوكة في حلق الحاسدين و المتمعشين .

عاش الترجي و عاش النجم فخر الكرة و الأندية التونسية .

  
  
  

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