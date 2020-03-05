حقيقة علاقة ''كورونا'' بالصور المتداولة للحرم المكى وهو فارغ

Jeudi 05 Mars 2020
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يتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى صور وفيديوهات للحرم المكى وهو فارغ، زاعمين أن الصلوات توقفت فيه، بسبب فيروس كورونا، وبسبب التوقف المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة.
الحقيقة أن الصور والفيديوهات المتداولة هى بالفعل للحرم المكى، ولكن أثناء عمليات التعقيم التى تتم للحرم فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس "كورونا" والتصدى له.
كما أن الصلوات لم تتوقف فى الحرم المكى، كما يزعم رواد السوشيال ميديا، ويمكن التأكد من ذلك، عن طريق البث المباشر.
يتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى صور وفيديوهات للحرم المكى وهو فارغ، زاعمين أن الصلوات توقفت فيه، بسبب فيروس كورونا، وبسبب التوقف المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة.
الحقيقة أن الصور والفيديوهات المتداولة هى بالفعل للحرم المكى، ولكن أثناء عمليات التعقيم التى تتم للحرم فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس "كورونا" والتصدى له.
كما أن الصلوات لم تتوقف فى الحرم المكى، كما يزعم رواد السوشيال ميديا، ويمكن التأكد من ذلك، عن طريق البث المباشر.
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Par:sarramba (France )
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