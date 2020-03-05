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باحثة صينية تحقن نفسها بلقاح قيد التجربة ضد كورونا

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وكالات - أقدمت عالمة اوبئة صينية على حقن نفسها و فريقها العامل معها المتكون من ستة أفراد بلقاح قيد التجربة ضد فيروس كورونا المستجد ، وهو لقاح لم تتم تجربته بعد على الحيوانات .
ووفق قناة الحرة الأمريكية , كانت تشين ووي وهي ضابطة في الجيش الصيني قد قامت بأبحاث متطورة سابقا على وباء الايبولا و سارس ، و انتقلت منذ شهر جانفي الى مدينة اوهان الصينية التي انطلق منها فيروس كورونا للقيام بابحاث لايجاد لقاء له ، وتتنافس المخابر العالمية اليوم على اكتشاف لقاح فعال لكورونا .

وتحدثت تشين مع محطة التليفزيون الصينية التي تديرها الدولة، زاعمة تحقيق "اختراق" في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.


وقالت تشين "إننا نبذل كل ما في وسعنا لوضع اللقاح الذي نطوره في مرحلة التجريب والتطبيق الإكلينيكي. مع توفير دعم تقني قوي للفوز في هذه المعركة".

ولم يتضمن التقرير التلفزيوني لقطات للحقن، إلا أن قناة ويبو الرسمية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني شاركت فيما بعد صورا لتشين التي تم حقن اللقاح في ذراعها الأيسر. وتظهر الصور أيضا ستة أعضاء آخرين بجيش التحرير الشعبي، تم حقنهم باللقاح أيضا.

وعلى الرغم من حذف المنشور من موقع ويبو، تمت مشاركة الصور واللقطات التي يحتويها في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك تويتر.

  
  
  

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