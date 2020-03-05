العراق.. إلغاء إقامة صلاة الجمعة في كربلاء بسبب كورونا

Jeudi 05 Mars 2020



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الأناضول

العتبة الحسينية في مدينة كربلاء اتخذت هذا القرار استجابة لتوجيهات حكومية بحظر التجمعات في الأماكن العامة للحد من تفشي الفيروس.

أعلنت إدارة العتبة الحسينية في مدينة كربلاء العراقية (غير حكومية) الخميس، أنها لن تقيم صلاة الجمعة هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا.وقالت العتبة (تابعة لديوان الوقف الشيعي وتتولى تنظيم شؤون الزيارات الدينية) في بيان إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق.وتعد كربلاء وخاصة العتبة الحسينية مقدسة لدى الشيعة في العراق والعالم، ويلقي فيها ممثلو المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني خطب الجمعة.وسجل العراق 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد توفي منهم اثنان في العاصمة بغداد لغاية الآن، وذلك منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي.ويأتي قرار عدم إقامة صلاة الجمعة في كربلاء، استجابة لقرارات الحكومة العراقية التي حظرت التجمعات في الأماكن العامة للحد من تفشي الفيروس.والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.ونهاية يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي انتشر حتى اليوم في نحو 84 بلدا حول العالم، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.