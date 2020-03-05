إيران توقف جميع الأنشطة الرياضية بسبب ''كورونا''

Jeudi 05 Mars 2020



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الأناضول

- أعلنت إيران إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.وذكر موقع الطب الرياضي الإيراني، الخميس، أن مركز الوقاية من كورونا ومكافحته قرر إيقاف الأنشطة الرياضية في البلاد لغاية 20 مارس/ آذار الجاري.ويشمل القرار إلغاء جميع المنافسات والتمارين، وإغلاق المراكز الرياضية.والأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران إلى 92، فضلا عن وجود ألفين و922 حالة إصابة بالفيروس.وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في نحو 80 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.