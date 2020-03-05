كورونا يضع عشرات الآف الإسرائيليين بالحجر الصحي

Jeudi 05 Mars 2020



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الأناضول

-بينهم 150 من موظفي شركة طيران "ال عال" الإسرائيلية (صحيفة يديعوت أحرونوت)

بدء سريان منع سياح كل من ألمانيا، فرنسا، النمسا، سويسرا وإسبانيا من دخول إسرائيل

تسببت المخاوف من انتشار فيروس كورونا، في وضع عشرات آلاف الإسرائيليين بالحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، الخميس، إن " أكثر من 50 ألف مواطن في إسرائيل يخضعون للحجر الصحي".وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت إصابة 15 إسرائيليا بفيروس كورونا.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن السلطات بدأت، الخميس، بتطبيق قرار حظر دخول السياح من فرنسا، النمسا، ألمانيا، سويسرا وإسبانيا إلى إسرائيل.وألزمت وزارة الصحة، الأربعاء، العائدين من هذه الدول الأوروبية، بالخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين.وسبق لوزارة الصحة الإسرائيلية، أن أعلنت إجراءات مشابهة للإسرائيليين القادمين من إيطاليا والصين واليابان وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودول أخرى.وبثّت محطات التلفزة الإسرائيلية، صباح الخميس، صورا لمطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب وسط إسرائيل، وهو خال تقريبا من المسافرين بسبب امتناع أعداد كبيرة من الإسرائيليين عن السفر.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن من بين الخاضعين للحجر الصحي نحو 150 موظفا في شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية، مشيرة إلى إن غالبيتهم، طيارون ومضيفون ومضيفات، بسبب الاشتباه بإصابة أحد المسافرين على إحدى الطائرات التابعة للشركة بفيروس كورونا.وألغت وزارة الصحة الإسرائيلية العديد من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات ومباريات كرة القدم، خشية انتشار الفيروس.وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس "كورونا المستجد" بالعالم، الخميس، إلى 3 آلاف و286 حالة.وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.