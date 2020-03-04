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طهران تتهم المنامة برفض إعادة 1300 بحريني

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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الأناضول - طهران -

المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قال إن 1300 مواطن بحريني جاؤوا إلى بلادهم بهدف الزيارة والسياحة، وفي حال تمسكت المنامة بموقفها سيجبرون على البقاء في إيران



ادعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن البحرين ترفض إعادة 1300 من مواطنيها جاؤوا إلى إيران بهدف الزيارة.

وانتقد موسوي، في بيان له، الحكومة البحرينية بسبب موقفها إزاء مواطنيها.

وأفاد أن العديد من دول المنطقة اتخذت خطوات من أجل إعادة مواطنيها بسبب فيروس كورونا، إلا أن البحرين لم تقدم على أي عمل.

وأردف "في الوقت الراهن يتواجد 1300 مواطن بحريني جاؤوا إلى إيران بهدف الزيارة والسياحة، وفي حال تمسكت الحكومة البحرينية بموقفها سيجبرون على البقاء في إيران".

وأعلن المسؤول الإيراني​، عن استعداد حكومته على التعاون مع البحرين​ لتأمين إعادة مواطنيها إلى بلادهم.

ولفت إلى أن حكومة البحرين من يتحمل تبعات هذا الموضوع.

ولم يصدر من الحكومة البحرينية أي رد فوري في هذا الخصوص.

  
  
  

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