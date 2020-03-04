''كورونا''.. تسجيل إصابة جديدة لطالبة في الإمارات

Mercredi 04 Mars 2020



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الأناضول



عمرها 16 عاما، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 28

أعلنت هيئة الصحة في مدينة دبي الإماراتية، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لطالبة في مدرسة تقدم المنهاج الهندي بالمدينة.وقالت الهيئة في بيان، إنه "جرى عزل الطفلة (16 عاما) وأسرتها، كما تم تعليق الدراسة في المدرسة وإخلاؤها، للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكافة منشآتها وأبنيتها ومرافقها".وبحسب البيان، فقد اتضح إصابة الطفلة بالفيروس عبر انتقاله إليها من والدها الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، فيما لم تظهر عليه أي أعراض إلا بعد مرور 5 أيام على وصوله (دون تحديد تاريخ السفر ووجهته)".وبذلك، يصل عدد الإصابات بـ "كورونا" في الإمارت 28.والثلاثاء، قررت وزارة التربية والتعليم تبكير بداية عطلة الربيع لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، لتبدأ الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع، ضمن جهود وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر حتى اليوم في 81 بلدا، ما سبب حالة رعب سادت العالم أجمع.