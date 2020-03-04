وانفرط عقد الحرّ الدستوري

Mercredi 04 Mars 2020



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كان أمرا طبيعيا ومنتظرا أن يضجر بعض أعضاء كتلة الحر الدستوري من تصرفات رئيسة كتلتهم وحزبهم. لعل الأحداث تسارعت منذ اعتصام المجلس الى هذه الأيام لتكشف حقائق عديدة أبرزها أنّ هذه الكتلة ليست على قلب امرأة واحدة تحكم كما تشاء وتعطل سير المجلس كلما ارتأت ذلك. الانتفاضة الدستورية قدمت منذ فترة من خلال تصريحات عدد من الفارين من حزبها، بعضهم اتهمها بالفساد المالي وبعضهم ربط أجندة الحزب بأموال الخارج الخليجي.ليوم تنتفض النائبة الدستورية عن قصر هلال وتتسلق جدار العزل السياسي المضروب عليها لتصل من تصل وتتحدث مع من ترغب دون املاءات رئيسة الحزب. اليوم يلتقي نائب ثان واليا يحسب على حركة النهضة ويبادله أطراف الحديث ويلتقط صورة معه لتلهب فايسبوك الحر الدستوري. قد يعادي القوم أفكار معارضيهم فيتهمونهم بشتى التهم ولكن لا يصل الأمر الى المقاطعة الغبية التي تنتهجها عبير في البرلمان.لن يصمد الحر الدستوري الذي لم يقدر على جمع الدساترة كثيرا بل صار عبئا على العائلة الدستورية حين تخللته الاختلافات والتي أضحت انشقاقات في غياب هياكل تنظيمية لمثل هذا الكيان الحزبي. ان استئثار عبير برتبة الفاطق الناطق في الحزب أفقده بريقه الشعبي الذي بني على حنين البعض الى الماضي ورغبة مريديه في استنساخه. فالشتم والبلبلة في البرلمان مكلفة شعبيا وانتخابيا وهي حتما تعتبر غباوة وسوء تقدير للموقف اذ تنقضي سريعا نخوة الرّد وعنجهية التدخّل ليحل محلها الاستياء من الوضع والخشية من استفحال هذه المطاردات لكلامية التي لاتسمن ولا تغني من جوع. فأزمة تونس اليوم اقتصادية واجتماعية بحتة بعد أن قضت الثورة على الدكتاتورية وأسست لمجتمع حرّ ومسؤول.