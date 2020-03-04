''الثلاثاء الكبير''.. بايدن يفوز بـ8 ولايات أمريكية وساندرز بـ3

Mercredi 04 Mars 2020



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الأناضول

في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.. فاز بادين بولايات فرجينيا وكارولاينا الشمالية وألاباما وأوكلاهوما وأركنساس ومينيسوتا وتينيسي وماساتشوستس، بينما ساندرز بولايات كولورادو وفيرمونت ويوتا

فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، بـ8 ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بينما فاز منافسه بيرني ساندرز بـ3 ولايات.جاء ذلك حسب نتائج غير رسمية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" مع بدء فرز نتائج التصويت في الولايات الـ14 التي شاركت في يوم "الثلاثاء الكبير" لاختيار المرشح الديموقراطي للرئاسة.وتمكن بايدن من الفوز في ولايات فرجينيا وكارولاينا الشمالية وألاباما وأوكلاهوما وأركنساس ومينيسوتا وتينيسي وماساتشوستس.بالمقابل، فاز ساندرز بـ3 ولايات هي كولورادو وفيرمونت ويوتا.أما رجل الأعمال الأمريكي عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، فقد تمكن من الفوز بمنطقة "ساموا الأمريكية".ولم يتمكن المرشحان الديمقراطيان، السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين، والبرلمانية في مجلس النواب عن ولاية هاواي تولسي جابارد، من تحقيق أي وجود يذكر بتلك الانتخابات.وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ترقب شديد لنتائج الانتخابات بولايتي تكساس وكاليفورنيا، وهي من الولايات التي لا يزال فرز الأصوات بها مستمرا.وشهدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ما يعرف بيوم "الثلاثاء الكبير"؛ حيث تجرى الانتخابات الأولية للمرشح الرئاسي الديمقراطي في 14 ولاية.يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.