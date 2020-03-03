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ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 79 حالة

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وكالات - يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم حاصدا المزيد من الأوراح، حيث وصل عدد الوفيات في إيطاليا اليوم 79 وفاة، لتكون البلد الثاني الأكبر في عدد الوفيات بعد الصين بؤرة انتشار الفيروس.

وكان قد بلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا 52 حالة، أي بزيادة 18 وفاة عن الأحد، وفق ما أعلن مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي.


  
  
  

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