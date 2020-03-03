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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 9

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وكالات - أفادت قناة "إيه بي سي الأمريكية" بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وقالت القناة إن عدد وفيات كورونا في واشنطن ارتفع إلى 9 أشخاص.


وأفاد مسئولو الصحة في مقاطعة كينج (بؤرة الفيروس في الولايات المتحدة) في سياتل بوفاة حالة تاسعة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، وقالوا إن الحالة لمريضة في الثمانينيات من عمرهان وتوفيت في منزل عائلتها في 26 فبراير.

وأكد مسؤولو المقاطعة أيضًا وقوع 7 حالات إصابة بالفيروس ، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 21 حالة، بما في ذلك المرضى الذينتوفوا. منهم ثمانية من المرضى توفوا فى مقاطعة كينج، وواحد من مقاطعة سنوهوميش المجاورة.

وأضافت أن هناك رجلا في حالة خطيرة بعدما جاء اختبار كورونا الشخصي إيجابيا، في ولاية نيويورك.

  
  
  

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