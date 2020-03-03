الجزائر.. ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 8

Mardi 03 Mars 2020
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الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله، عباس ميموني - أعلنت الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 8.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 3 حالات جديدة لكورونا، من نفس عائلة 4 مصابين بالفيروس في محافظة البليدة (جنوب)".
وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس "كورونا" انتقلت إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14-21 فبراير/شباط الماضي.
والاثنين، أعلنت الصحة الجزائرية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، إلى 5.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 8 منذ إعلان أول إصابة في 25 فبراير/ شباط الماضي.
الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله، عباس ميموني - أعلنت الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 8.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 3 حالات جديدة لكورونا، من نفس عائلة 4 مصابين بالفيروس في محافظة البليدة (جنوب)".
وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس "كورونا" انتقلت إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14-21 فبراير/شباط الماضي.
والاثنين، أعلنت الصحة الجزائرية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، إلى 5.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 8 منذ إعلان أول إصابة في 25 فبراير/ شباط الماضي.
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- 21:08 السيد القائد الرفيق زهير
- 21:02 المنشور 108
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Par:RESA67 (France )
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