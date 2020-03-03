   Om Kalthoum - سرت الحب  

الجزائر.. ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 8

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 35 ث

الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله، عباس ميموني - أعلنت الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 8.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 3 حالات جديدة لكورونا، من نفس عائلة 4 مصابين بالفيروس في محافظة البليدة (جنوب)".


وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس "كورونا" انتقلت إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14-21 فبراير/شباط الماضي.

والاثنين، أعلنت الصحة الجزائرية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، إلى 5.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 8 منذ إعلان أول إصابة في 25 فبراير/ شباط الماضي.

  
  
  

festival-3050ad7a60ef5708dfffb1d66d6676d5-2020-03-03 22:11:17






0 de 0 commentaires pour l'article 199116



En continu

الثلاثاء 03 مارس 2020 | 8 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
14°
 14° % 54 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
14°-1215°-1020°-1219°-1214°-8
  • Avoirs en devises
    19080,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   383,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583275546|199116 687|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires