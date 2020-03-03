الجزائر.. ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 8

Mardi 03 Mars 2020



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الأناضول

أعلنت الصحة الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 8.وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 3 حالات جديدة لكورونا، من نفس عائلة 4 مصابين بالفيروس في محافظة البليدة (جنوب)".وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس "كورونا" انتقلت إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14-21 فبراير/شباط الماضي.والاثنين، أعلنت الصحة الجزائرية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، إلى 5.وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 8 منذ إعلان أول إصابة في 25 فبراير/ شباط الماضي.