السيد القائد الرفيق زهير

Mardi 03 Mars 2020



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بعد أن قطع الطريق على حكومة الحبيب الجملي ليدفع نحو حكومة الرئيس و يشارك فيها بوزارتين التجارة و التشغيل و بعد ان حقق عبر وزيريه الرخاء و النمو و القضاء على الفقر و التهميش و تحقيق نسبة نمو لم تصلها تونس عبر التاريخ فاقت كل توقعات أمهر خبراء الاقتصاد لتصل الرقمين على غرار بلدان نمور آسيا مثل ماليزيا سنغافورة كوريا الجنوبية إلخ إلخ إلخ و لنتجاوز تركيا التي رئيسها زعيم تنظيم الإخوان العالمي!!!!يخرج علينا حزب العبث و البعث السوري عن طريق فرعه في تونس حركة الشعب و أمينه العام السيد القائد الرئيس المفدى زهير المغزاوي بنشوة الانتصارات و الإنجازات الاقتصادية الاجتماعية و السياسية التي ساهم في تحقيقها بالنصيب الأوفر في فترة زمنية قياسية يطالب رئيس الدولة بإعادة العلاقات مع سوريا التي رئيسها السيد القائد بشار الأسد الذي لا يستطيع التنقل داخل دمشق إلا بعد إذن روسيا و الرئيس بوتينكم أنت كبير أيها الرفيق القائد الفذ السيد الرئيس زهير المغزاوي فبعد ملحمة استقبال راشد الغنوشي على أريكة و فوقه صورة القائد جمال عبد الناصر في رمزية على إهانة خصم ايديولوجي لم تخطر بباله أنه مازال هناك أحزاب تسير بالعقل السوفياتي الذي جعل من روسيا قبل التجديد و التغيير بلد الفقر و البؤسحالة اللاوعي و العقلية السوفياتية و الفكر العبثي و البعثي الفاشي و الدكتاتوري جعلت من السيد القائد الرئيس زهير المغزاوي يتعدى و يعتدي على الدستور و على صلاحيات رئيس الجمهورية ليأمر صاحب القرار بإرجاع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا التي هي أصلا غير مقطوعة !!!أيها الرفيق القائد زهير أقترح عليك قبل تنفيذ تهديدك و وعيدك و أمرك رئيس الجمهورية بما ليس من مهامك قراءة الدستور جيدًا خاصة باب السلطة التنفيذية القسم الأول منه لتلزم حدودك و تعود لحجمك الحقيقي لأنه لا يحق لمن تحصل على بعض الكراسي في البرلمان بفضل البقايا أن يلعب دور أكبر من حجمهتحية وفاء و سلام للشعب السوري العظيم الذي يعاني يوميا القتل و التشريد عبر إلقاء البراميل المتفجرة عليه من نظام آل الأسد المجرمين أمام تواطؤ المجتمع الدولي ...